AK Parti ve MHP seçmeni İmamoğlu kararı için ne dedi?
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kararına ilişkin yaptıkları Aralık ayı anket raporunu sosyal medyadan paylaştı.
Araştırma şirketi Türkiye Raporu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ile siyasi yasak kararını seçmenlere sordu.
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Raporda; AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP seçmenlerine “Mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği hapis ve siyasi yasak kararını adil buluyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar yer aldı.
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İktidar ortağı olan AK Parti ve MHP seçmenlerinin çoğunluğunun “Hayır, karar adil değil” cevabını verdiği belirtildi.
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Anket sonucuna göre yüzdelik yanıtlar şöyle;
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