AK Parti'den harabeye dönen Ankapark ile ilgili açıklama: CHP zihniyeti...
Eski ABB Başkanı Melih Gökçek tarafından 801 milyon dolarlık masrafla inşa ettirilen ancak günümüzde çürümeye yüz tutmuş durumda bulunan Ankapark ile ilgili AK Parti'den açıklama geldi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek tarafından büyük vaatlerle inşa ettirilen ancak açılışından 7 ay sonra ziyaretçi gelmediği için iflas edip kapanan Ankapark'tan geriye 801 milyon dolarlık bir enkaz kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen parkın kapılarının ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılmasıyla birlikte içerideki 801 milyon dolarlık enkaz görüntüleri ve 5 milyona yakın harcamayla yaptırılan dinozor heykelleri gündem oldu.
"BU DİNAZORUN HİÇBİR ŞEYİ YOKTU"
Gökçek ise konuyla ilgili "Bu dinazorun hiçbir şeyi yoktu. Bu kadar yıpranmasının mantığını anlamak mümkün değil. Mutlaka birileri bir şey yaptı" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.
BAKAN KURUM, CHP'YE YÜKLENDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Bitlis'te yaptığı konuşmada Mansur Yavaş'ın Ankapark'ın görüntülerini paylaşmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.
"HİÇ Mİ İÇİNİZ SIZLAMADI?"
Ankapark'ın haliyle ilgili muhalefeti eleştiren Kurum, "Kaderine terk edilen Ankapark'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşerilerimiz sizden hizmet, eser, proje bekliyor. İşte millete hizmeti şeref bilenler bugün Bitlis'te, tarihi adımlar atıyor. Vatandaşımız haklı olarak soruyor. Ankara'nın merkezinde çocukluğumuzun geçtiği o bölgede şöyle çocuklarımız, yavrularımız, parklar, bahçeler, oyun alanları içinde koşup eğlenseydi kötü mü olurdu? Her yaştan kardeşimiz bu yeşil alandan, sosyal alandan istifade etseydi kime ne zararı olacaktı? Sizin bu inatlaşmanızın faturasını Ankara'nın gençleri, çocukları ödedi, hala da ödüyorlar. Yazık değil mi? Yapılmış bir hizmeti beğenirsin ya da beğenmezsin belediye başkanı olarak senin görevin o hizmeti, kamunun yararına, milletin faydasına sunmaktır. Sizden beklenen, Ankara'yı sosyal medyaya konu etmeniz, mahkum etmeniz değildir. Bunlar bırakın millet için hizmet üretmeyi, eser üretmeyi yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler" dedi.