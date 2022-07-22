AK Parti'den harabeye dönen Ankapark ile ilgili açıklama: CHP zihniyeti...

"HİÇ Mİ İÇİNİZ SIZLAMADI?"

Ankapark'ın haliyle ilgili muhalefeti eleştiren Kurum, "Kaderine terk edilen Ankapark'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşerilerimiz sizden hizmet, eser, proje bekliyor. İşte millete hizmeti şeref bilenler bugün Bitlis'te, tarihi adımlar atıyor. Vatandaşımız haklı olarak soruyor. Ankara'nın merkezinde çocukluğumuzun geçtiği o bölgede şöyle çocuklarımız, yavrularımız, parklar, bahçeler, oyun alanları içinde koşup eğlenseydi kötü mü olurdu? Her yaştan kardeşimiz bu yeşil alandan, sosyal alandan istifade etseydi kime ne zararı olacaktı? Sizin bu inatlaşmanızın faturasını Ankara'nın gençleri, çocukları ödedi, hala da ödüyorlar. Yazık değil mi? Yapılmış bir hizmeti beğenirsin ya da beğenmezsin belediye başkanı olarak senin görevin o hizmeti, kamunun yararına, milletin faydasına sunmaktır. Sizden beklenen, Ankara'yı sosyal medyaya konu etmeniz, mahkum etmeniz değildir. Bunlar bırakın millet için hizmet üretmeyi, eser üretmeyi yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler" dedi.