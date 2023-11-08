AK Partili belediyelerden İsrail mallarına depo hapsi

Karar üzerine Süleymanpaşa Belediyesi'nin iştiraki Paşa kafelerde, İsrail menşeli ürünler dolaplardan indirilerek depolara kaldırıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Gazze'de yapılan soykırım durana kadar satışları yasakladıklarını söyledi. İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamı kınadıklarını ifade eden Uzunlar, "7 Ekim'den bugüne devam eden bir katliam var. Dünyanın gözü önünde, insanların gözü önünde yapılan bir katliam var. Biz de Süleymanpaşa Belediyesi olarak bu yaşananlara duyarsız kalamazdık. Süleymanpaşa belediyemizin iştiraki olduğu Paşa kafelerde İsrail'i destekleyen veya İsrail menşeli her ürünün satışını yasakladık. Bugünden itibaren bunları kendi Paşa kafelerimizden kaldırdık satılmayacak. İl Başkanlığı’nın himayesinde AK Parti belediyesi kendi iştiraki olan şirketlerinde ürünleri yasakladık ve kaldırdık" diye konuştu.(DHA)