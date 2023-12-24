AK Partili isim açıkladı: Asgari ücret için tarih belli oldu
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, milyonların merakla beklediği asgari ücret için tarih verdi.20 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammında kritik hafta başlıyor. 2024 asgari ücretine tek zam yapılması bekleniyor.
20 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammında kritik hafta başlıyor.
2024 asgari ücretine tek zam yapılması bekleniyor.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Temmuz ayında olduğu gibi, ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi, yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” demişti.
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Işıkhan son açıklamasında ise kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesinde olmasını ümit ettiklerini, asgari ücretli çalışanları enflasyon karşısında koruma ilkesini aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etmişti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter” şeklinde bir açıklama yapmıştı.
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