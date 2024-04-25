AK Partili meclis üyesinden şoke eden hareket: Kendini yerden yere vurdu

"SALDIRIYORLAR, POLİS" DİYEREK BAĞIRMAYA BAŞLADI

AK Partili İbrahim Efe'nin yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. Yerde yuvarlandığı sırada başkasının ayağına çelme takarak düşürdü ve daha sonra ise, "Saldırıyorlar! Polis!" diye bağırmaya başladıktan sonra ayağa kalkıp kendini tekrar tekrar yere attı. Hürriyet ise şahit olduğu anlara, "Kimse bir şey yapmadı. Kendi kendine bağırıyorsun" ifadeleriyle tepki gösterdi.