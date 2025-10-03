AK Partili milletvekili trafik kazası geçirdi: Ölü ve yaralılar var

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde AK Parti’li Gürcan ve isimleri henüz öğrenilemeyen şoförü ve danışmanı ile diğer otomobilde 1 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Milletvekili Ayşen Gürcan ile diğer yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.