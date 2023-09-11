AK Parti'nin Ankara adayı kim olsun anketinde sürpriz isim
ASAL Araştırma tarafından yapılan AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olmalı anketinde sürpriz isimler yer aldı. Mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşısına çıkacak muhtemel aday için AK Parti içerisinde kıyasıya bir yarışın yaşanacağını ortaya koyan anketin sonuçları şöyle.
Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler öncesinde kritik illerin başında gelen Başkent Ankara için CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli olurken, AK Parti'nin adayı ile ilgili tartışmalar devam ediyor.
AK Parti iktidarı İstanbul için Murat Kurum, Fahrettin Koca, Adil Karaismailoğlu'ndan birisini aday göstermeye hazırlanırken, Ankara için ise dikkat çeken isimler muhtemel aday adayı listesinde yer aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi için adaylarının mevcut başkan Mansur Yavaş olduğunu "Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve belediye başkan adayımızdır" ifadeleriyle açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Biz kendimize güveniyoruz. Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz. 4 buçuk yıldır hizmet ettik. Farklı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. Yolsuzluklarla mücadele ettik. İsraf etmeden, sadece Ankara halkının ihtiyaçları için hizmet ettik. Aynen devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
CHP kendi yolunu çizerken, AK Parti'nin atacağı adım merak konusu oldu. ASAL Araştırma da AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim olsun anketi yaparak sonuçlarını açıkladı....
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Ankara'da yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Sizce AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kim Olmalı?" açık uçlu sorusunu yöneltti. ASAL Araştırma tarafından 2-10 Eylül tarihleri arasında toplamda 2 bin 32 kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre aday adayları listesinin zirvesinde, Süleyman Soylu, Turgut Altınok ve Melih Gökçek yer aldı...