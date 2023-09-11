AK Parti'nin Ankara adayı kim olsun anketinde sürpriz isim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi için adaylarının mevcut başkan Mansur Yavaş olduğunu "Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve belediye başkan adayımızdır" ifadeleriyle açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Biz kendimize güveniyoruz. Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz. 4 buçuk yıldır hizmet ettik. Farklı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. Yolsuzluklarla mücadele ettik. İsraf etmeden, sadece Ankara halkının ihtiyaçları için hizmet ettik. Aynen devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP kendi yolunu çizerken, AK Parti'nin atacağı adım merak konusu oldu. ASAL Araştırma da AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim olsun anketi yaparak sonuçlarını açıkladı....