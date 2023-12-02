AK Parti'nin İstanbul için yaptırdığı yerel seçim anketinden İmamoğlu çıktı

AK Parti tarafından yerel seçimlere 4 ay kala yaptırılan son yerel seçim anketinde ilk 3 şu şekilde oldu:

Ekrem İmamoğlu: % 34,8

Fikrim Yok: % 30

Adaya Göre: % 11,7

Yukarıdaki bu 3 sonuca en yakın sonuç ise % 5,4 oyla Murat Kurum ve % 4,6 oyla "Diğer" oldu...,

İşte AK Parti'nin İstanbul yerel seçim anketinin sonuçları: