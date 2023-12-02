AK Parti'nin İstanbul için yaptırdığı yerel seçim anketinden İmamoğlu çıktı
Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım tüm hızıyla sürerken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın "Yeniden İstanbul" diyerek başlattığı yerel seçim çalışmalarında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptırdığı anketin sonuçları ortaya çıktı. A
Kaynak: OdaTV.com
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir önceki yerel seçimlerde AK Parti'nin kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yeniden kazanabilmek için "Yeniden İstanbul" demişti. Ancak AK Parti'nin anketi aynı şeyi söylemedi....
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AK Parti tarafından yerel seçimlere 4 ay kala yaptırılan son yerel seçim anketinde ilk 3 şu şekilde oldu:
Ekrem İmamoğlu: % 34,8
Fikrim Yok: % 30
Adaya Göre: % 11,7
Yukarıdaki bu 3 sonuca en yakın sonuç ise % 5,4 oyla Murat Kurum ve % 4,6 oyla "Diğer" oldu...,
İşte AK Parti'nin İstanbul yerel seçim anketinin sonuçları:
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