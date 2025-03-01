Akaryakıt istasyonunda iş insanına bıçaklı saldırı kamerada
İstanbul Maslak'ta akaryakıt istasyonuna giren iş insanı S.Z.S. (55), ''Seni öldüreceğim'' diyen M.K. (19) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İstasyon çalışanlarının saldırganı dubalarla kovaladığı anlar kamera yansıdı.
Olay, 20 Şubat’ta saat 00.30 sıralarında Maslak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gayrimenkul şirketi sahibi olan iş insanı S.Z.S., arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş Bebek’te geldiği bir mekanda yemek yedi.
Yemeğin ardından mekandan çıkan S., aracına bineceği sırada tanımadığı bir kişinin aracının önünde beklediğini gördü.
'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYEREK SALDIRDI
Daha sonra aracına binen S., arkadaşını evine bıraktıktan sonra Maslak’ta bulunan bir akaryakıt istasyonuna girdi. S. burada yakıt alacağı sıradada Bebek’te gördüğü kişi ‘seni öldüreceğim’ diyerek bıçakla saldırmaya başladı.
DUBALARLA MÜDAHALE ETTİLER
Saldırıyı gören istasyon çalışanları ellerine aldıkları dubalarla şüpheliye müdahale etti. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, yaralı iş insanı için çalışanlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.