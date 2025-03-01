Akaryakıt istasyonunda iş insanına bıçaklı saldırı kamerada

Olay, 20 Şubat’ta saat 00.30 sıralarında Maslak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gayrimenkul şirketi sahibi olan iş insanı S.Z.S., arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş Bebek’te geldiği bir mekanda yemek yedi.