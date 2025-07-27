Akaryakıt istasyonunda patlama: 1 yaralı
Van'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada çalışanlardan Naci Korkmaz ağır yaralandı.
Kaynak: DHA
Van'ın Özalp ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle saat 04.00 sıralarında patlama meydana geldi.
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Patlamanın şiddetiyle istasyon içerisindeki marketin camları kırılırken, iş yerinde çalışan Naci korkmaz ağır yaralandı.
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İhbarla bölgeye sağlık, polis itfaiye ekibi sevk edildi. Korkmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkmaz, buradan da Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne sevk edildi.
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Patlama sonucu çıkan yangına ilk müdahale, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından yangın söndürme tüpüyle yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
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