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Akaryakıt istasyonunda patlama: 1 yaralı

Van'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada çalışanlardan Naci Korkmaz ağır yaralandı.

Kaynak: DHA
Akaryakıt istasyonunda patlama: 1 yaralı - Resim: 1

Van'ın Özalp ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle saat 04.00 sıralarında patlama meydana geldi. 

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Akaryakıt istasyonunda patlama: 1 yaralı - Resim: 2

Patlamanın şiddetiyle istasyon içerisindeki marketin camları kırılırken, iş yerinde çalışan Naci korkmaz ağır yaralandı. 

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Akaryakıt istasyonunda patlama: 1 yaralı - Resim: 3

İhbarla bölgeye sağlık, polis itfaiye ekibi sevk edildi. Korkmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkmaz, buradan da Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

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Akaryakıt istasyonunda patlama: 1 yaralı - Resim: 4

Patlama sonucu çıkan yangına ilk müdahale, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından yangın söndürme tüpüyle yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

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