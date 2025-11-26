Akaryakıt istasyonunda şarj olan elektrikli araç alev alarak patladı
İstanbul Esenyurt'ta E-5 karayolu yan yolda bulunan bir akaryakıt istasyonunda şarja bağlı bir elektrikli araç aniden alev alarak patladı. Patlama sonrası alevler içinde kalan otomobil büyük korku saçtı...
Kaynak: DHA / İHA
Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi E-5 yan yol Büyükçekmece istikametindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, şarja takılı halde bulunan elektrikli araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak patladı.
Patlamanın ardından istasyonda kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
