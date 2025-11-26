  1. Anasayfa
  4. Akaryakıt istasyonunda şarj olan elektrikli araç alev alarak patladı! Ortalık savaş alanına döndü

Akaryakıt istasyonunda şarj olan elektrikli araç alev alarak patladı

İstanbul Esenyurt'ta E-5 karayolu yan yolda bulunan bir akaryakıt istasyonunda şarja bağlı bir elektrikli araç aniden alev alarak patladı. Patlama sonrası alevler içinde kalan otomobil büyük korku saçtı...

Kaynak: DHA / İHA
Akaryakıt istasyonunda şarj olan elektrikli araç alev alarak patladı - Resim: 1

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi E-5 yan yol Büyükçekmece istikametindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Akaryakıt istasyonunda şarj olan elektrikli araç alev alarak patladı - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, şarja takılı halde bulunan elektrikli araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak patladı. 

Akaryakıt istasyonunda şarj olan elektrikli araç alev alarak patladı - Resim: 3

Patlamanın ardından istasyonda kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Akaryakıt istasyonunda şarj olan elektrikli araç alev alarak patladı - Resim: 4

İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

