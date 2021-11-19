Akaryakıt kuyruğu: Zammı duyan akın etti
Benzin, mazot ve LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde yansıyan 50 kuruşa varan zam haberi sonrası vatandaşlar depoları fullemek için akaryakıt istasyonlarına akın etti.
Benzin, mazot ve LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde yansıyan 50 kuruşa varan zamlar vatandaşların akaryakıt istasyonlarına akın etmesine neden oldu.
1 / 9
Türkiye genelinde akaryakıta zam geleceği haberini duyan sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti.
2 / 9
Son günlerde akaryakıta gelen zamlar sürücüleri tedirgin etmeye başlarken bu geceden itibaren akaryakıt fiyatlarına litrede 50 kuruş zam geleceği öğrenildi.
3 / 9
Zam haberini alan sürücüler akşam saatlerinde benzinliklere akın etti.
4 / 9