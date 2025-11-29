Akaryakıt yüklü tanker alev topuna döndü! Korku dolu anlar
Mersin'de akaryakıt yüklü tanker, alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, o anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, Mersin-Adana Otoyolu Mersin Serbest Bölge bağlantı yolunda meydana geldi. E.G. idaresindeki akaryakıt yüklü tanker, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden şoför, aracı durdurarak ihbarda bulundu.
İhbarla olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bağlantı yolunun çift şeridini trafiğe kapattı.
Dumanın gökyüzünü kapladığı yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının ardından kapatılan yol, yeniden açıldı.
