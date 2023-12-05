Akaryakıt yüklü tankerde patlama anı kamerada
Batman'da akaryakıt yüklü tankerde meydana gelen patlama cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 2 Aralık’ta Ek Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün tamir için getirdiği akaryakıt yüklü tanker alev aldı.
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Sürücü, direksiyona geçip tankeri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada tankerde patlama oldu.
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Sürücü, tankeri, sanayi sitesi çıkışında durdurup, uzaklaştı.
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Patlama cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, alevler çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.
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