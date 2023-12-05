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Akaryakıt yüklü tankerde patlama anı kamerada

Batman'da akaryakıt yüklü tankerde meydana gelen patlama cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Akaryakıt yüklü tankerde patlama anı kamerada - Resim: 1

Olay, 2 Aralık’ta Ek Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün tamir için getirdiği akaryakıt yüklü tanker alev aldı. 

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Akaryakıt yüklü tankerde patlama anı kamerada - Resim: 2

Sürücü, direksiyona geçip tankeri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada tankerde patlama oldu. 

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Akaryakıt yüklü tankerde patlama anı kamerada - Resim: 3

Sürücü, tankeri, sanayi sitesi çıkışında durdurup, uzaklaştı. 

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Akaryakıt yüklü tankerde patlama anı kamerada - Resim: 4

Patlama cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, alevler çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. 

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