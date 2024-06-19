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Akbük sahili ücretsiz olarak halka açıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Akbük sahilinin halk plajı olarak belirlenen bölümleri, ücretsiz olarak ziyaretçilerin kullanımına açıldı.

Akbük sahili ücretsiz olarak halka açıldı - Resim: 1

Menteşe Kaymakamlığı ve Menteşe Belediyesi ekiplerince sahilde yapılan çalışmayla, halk plajı olarak belirlenen alanlar boşaltıldı.

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Akbük sahili ücretsiz olarak halka açıldı - Resim: 2

Akbük'te, otopark hariç halk plajına girişte ücret alınmayacağı belirtildi.

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Akbük sahili ücretsiz olarak halka açıldı - Resim: 3

Tehlike yarattığı gerekçesiyle 09.00 ila 18.00 saatleri arasında bölgeye araç girişine izin verilmeyeceği kaydedildi.

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Akbük sahili ücretsiz olarak halka açıldı - Resim: 4

Sahile girişte ziyaretçilerden ücret alınan kulübe, Menteşe Belediyesince uygulanan cezai işlem sonrasında kaldırılmıştı.

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