Akıl almaz ''kiracı'' hırsızlığı! Pes! Vallahi de pes, billahi de pes!
Ankara'da yaşanan bir hırsızlık "pes" dedirtti. Evini 4 ay önce eşyalı olarak kiraya veren bir ev sahibi aylardır kira alamadığı kiracısıyla görüşmek için evine gittiğinde hayatının şokunu yaşadı.
Ankara'da O.T., 4 ay önce eşyalı olarak kiraya verdiği evinin, kiracı M.O. tarafından soyulduğunu iddia ederek, polise şikayette bulundu.
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O.T., M.O.'nun 2 aylık kirayı ödemeden, evindeki tüm eşyaları, kapı kolları ve musluklara kadar alıp ortadan kaybolduğunu söyledi.
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O.T., 1,5 yıl önce yatırım amaçlı aldığı Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evini eşyalı olarak ocak ayında M.O.'ya kiraya verdi.
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O.T., M.O. son 2 ay kirayı ödemeyince yanına gittiğinde, boş evle karşılaştı.
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