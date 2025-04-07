Akılalmaz hırsızlık anı kamerada, çaldığı telefonu geri verdi ama...

İ.E., telefonunun çalındığını fark edince bir iş yerine gidip polisi aramaları için yardım istedi. Bunu fark eden kadın hırsız, kılıfdaki 200 doları alıp İ.E.’nin yanı gelerek bulmuş gibi yaparak verdi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.