Akılalmaz olay: Kocasıyla gittiği akşam yemeğinde ruh eşini buldu

Trienfield yaşadığı karşılaşmayı, "Koltuğuma yerleşirken yukarı baktım ve hemen nefesim kesildi. Gözlerimiz buluştuğunda, sohbetten daha derine inen bir aşinalık vardı. Bu gözler daha önce hiç böyle kilitlenmemişti. Adı Jason'dı" sözleriyle anlattı. Jason ile daha önce tanışmamışlardı fakat onu gördüğü anda hemen bir çekim hissettiğini, kısa bir süre sonra da onunla konuşmaya başladıklarını söyledi.