Akılalmaz olay! Milletvekili şifa olsun diye inek idrarı içti
Ölüm ve vaka sayılarında rekor kıran Hindistan'da Hindistan'da milletvekili Surendra Singh, inek idrarını içerek, idrarın virüse karşı şifa olduğunu dile getirdi.
Koronavirüs ölüm vakalarının rekor kırdığı Hindistan'da hastalıktan korunmak isteyen insanlar akılalmaz yollara başvuruyor.
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Surendra Singh isimli milletvekili çektiği görüntüde her türlü hastalığa şifa olduğunu iddia ettiği inek idrarını bir yudumda içti.
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Milletvekili, sağlıklı bir yaşam için bir miktar inek idrarını bir bardak su ile karıştırılıp içilmesinin şifa kaynağı olduğunu belirtti.
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Milletvekili, idrarın daha etkili olması için insanlara içmeden yarım saat önce hiçbir şey tüketilmemesini, hatta mümkünse tamamen aç karına içilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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