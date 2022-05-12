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Akılalmaz olay: Radyo programında tanışan çift, ilişkiye girdikleri anları radyoya canlı yayınladı

Radyoda tanışan ve kısa sürede birbirine aşık olan çift, çektikleri cinsel içerikli videoyu radyoya gönderince olanlar oldu.

Akılalmaz olay: Radyo programında tanışan çift, ilişkiye girdikleri anları radyoya canlı yayınladı - Resim: 1

Lucy Bank ve Jake'in tanışma hikayesi her ne kadar normal olsa da sonradan olanlar duyanları pek şaşırtmadı. Hali hazırda cinsel içerik üreten çiftin yaptığı anlaşma tam bir skandal.

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Akılalmaz olay: Radyo programında tanışan çift, ilişkiye girdikleri anları radyoya canlı yayınladı - Resim: 2

Kısa süre içinde birbirlerine aşık olan çift, cinsel ilişkiye girerken çektikleri videoyu yayınlaması için radyoya yolladı. Radyo videoyu canlı yayınlayınca ortalık karıştı.

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Akılalmaz olay: Radyo programında tanışan çift, ilişkiye girdikleri anları radyoya canlı yayınladı - Resim: 3

Radyo yetkilileri kaydın bir kısmını dinledikten sonra canlı yayınlanmasına karar verdi.

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Akılalmaz olay: Radyo programında tanışan çift, ilişkiye girdikleri anları radyoya canlı yayınladı - Resim: 4

Kayıt radyodan canlı yayınladıktan sonra dinleyiciler, Lucy ve Jake'in cinsel film üreticisi olduklarını ve çektikleri videoları para karşılığında hayranlarına sattıklarını anladı.

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