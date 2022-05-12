Akılalmaz olay: Radyo programında tanışan çift, ilişkiye girdikleri anları radyoya canlı yayınladı
Radyoda tanışan ve kısa sürede birbirine aşık olan çift, çektikleri cinsel içerikli videoyu radyoya gönderince olanlar oldu.
Lucy Bank ve Jake'in tanışma hikayesi her ne kadar normal olsa da sonradan olanlar duyanları pek şaşırtmadı. Hali hazırda cinsel içerik üreten çiftin yaptığı anlaşma tam bir skandal.
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Kısa süre içinde birbirlerine aşık olan çift, cinsel ilişkiye girerken çektikleri videoyu yayınlaması için radyoya yolladı. Radyo videoyu canlı yayınlayınca ortalık karıştı.
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Radyo yetkilileri kaydın bir kısmını dinledikten sonra canlı yayınlanmasına karar verdi.
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Kayıt radyodan canlı yayınladıktan sonra dinleyiciler, Lucy ve Jake'in cinsel film üreticisi olduklarını ve çektikleri videoları para karşılığında hayranlarına sattıklarını anladı.
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