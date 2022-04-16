Akıllara durgunluk veren kaza! Mastürbasyon yaparken...

İsmi açıklanmayan İsviçreli hasta, mastürbasyon yaparken normalde sıkı egzersiz veya şiddetli öksürük nöbetlerinin neden olduğu nadir bir akciğer yaralanması geçirdi. Yoğun bakıma kaldırılan hasta için doktorlar sıkışan havanın neden olduğu ağrıyı gidermeye çalıştı.