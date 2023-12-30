Akıllara durgunluk veren kaza! Minibüs kağıt gibi yırtıldı
Bolu-Mudurnu kara yolunda kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti. Kamyonla çarpışan minibüs adeta kağıt gibi yırtıldı.
Kaza, saat 08.40 sıralarında Bolu-Mudurnu kara yolunda Yenisefa köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametinde seyreden A.K. yönetimindeki yolcu minibüsü ile Bolu istikametine giden D.D. idaresindeki kamyon çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yolcu taşıyan servis minibüsü kağıt gibi yırtıldı. Meydana gelen kazada minibüste yolcu konumunda bulunan A.R., S.K., E.Y., S.S. ve kamyon sürücüsü D.D. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi. Sağlık ekiplerince kazada ağır yaralanan S.S.’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenen S.S.’nun cansız bedeni, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.