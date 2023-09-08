  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Akıllara durgunluk veren yarışma! ''En tembel'' olmak için 22 gündür yatıyorlar

Akıllara durgunluk veren yarışma! ''En tembel'' olmak için 22 gündür yatıyorlar

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde yapılan akıllara durgunluk veren yarışma 22 gündür devam ediyor.

Akıllara durgunluk veren yarışma! ''En tembel'' olmak için 22 gündür yatıyorlar - Resim: 1

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 22 gündür sürüyor.

1 / 6
Akıllara durgunluk veren yarışma! ''En tembel'' olmak için 22 gündür yatıyorlar - Resim: 2

Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 7 kişi, 1000 avro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için mücadele ediyor.

2 / 6
Akıllara durgunluk veren yarışma! ''En tembel'' olmak için 22 gündür yatıyorlar - Resim: 3

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ilginç yarışmada 22'nci güne giren yarışmacılar 500 saati geride bıraktı.

3 / 6
Akıllara durgunluk veren yarışma! ''En tembel'' olmak için 22 gündür yatıyorlar - Resim: 4

Yarışma kurallarına göre, yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

4 / 6