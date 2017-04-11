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  3. 11 Nisan 2017 14:05

Üsküdar metrosunda test sürüşleri başladı

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe arasındaki Akıllı Metro Projesi test ediliyor.

Üsküdar metrosunda test sürüşleri başladı

AA muhabirinin aldığı bilgi göre, 20 kilometrelik hat 16 istasyon, depo sahası ve depoya bağlanan 2 bin 750 metre tünelden oluşacak. 126 vagonun hizmet vereceği hatta 24 saat 2 bin 430 personel çalışmalarını sürdürüyor.

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Üsküdar metrosunda test sürüşleri başladı

Hattın tamamlanmasıyla Anadolu yakasının ana ulaşım ağının önemli bir aksı tamamlanmış olacak. Otomatik sistemle kendisini park edebilme özelliğine sahip metro, sürücüsüz hizmet verecek ve vatandaşların güvenliği için "peron kapı" sistemini kullanacak.

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Üsküdar metrosunda test sürüşleri başladı

Üç ilçeden geçecek metro hattında Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap Mahallesi, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu Konutlar, Çekmeköy ve Sancaktepe istasyonlarının aralarında yer aldığı 16 istasyon yer alacak.

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Üsküdar metrosunda test sürüşleri başladı

Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe metro hattıyla bağlantılı olacak ulaşım sistemleri de şöyle;

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