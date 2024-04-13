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Akın akın geliyorlar: İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu

9 günlük bayram tatilinin bitimine 1 gün kala Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru, trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaynak: DHA
Akın akın geliyorlar: İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu - Resim: 1
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Akın akın geliyorlar: İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu - Resim: 2

Ülke genelinde uygulanan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala Tekirdağ'dan İstanbul istikametinde yoğunlaşan trafik, her geçen saat artıyor. 

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Akın akın geliyorlar: İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu - Resim: 3

Tekirdağ il merkezi ve kent çıkışı, çevre yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. 

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Akın akın geliyorlar: İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu - Resim: 4

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kara yolu üzerinde ve önemli noktalarda önlem aldı. 

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