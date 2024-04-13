Akın akın geliyorlar: İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu
9 günlük bayram tatilinin bitimine 1 gün kala Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru, trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaynak: DHA
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Ülke genelinde uygulanan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala Tekirdağ'dan İstanbul istikametinde yoğunlaşan trafik, her geçen saat artıyor.
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Tekirdağ il merkezi ve kent çıkışı, çevre yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
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İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kara yolu üzerinde ve önemli noktalarda önlem aldı.
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