Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı görevini devraldı! Devir teslim töreninde koltuk krizi

ÖNEMLİ İLERLEMELER SAĞLADIK’

Törende konuşan Yılmaz Tunç, 4 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle göreve geldiğini belirterek, "Adalet Bakanlığı görevini bugün büyük bir onur ve gururla Akın Gürlek Bakanımıza devretmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla siyaset yolculuğumuz çok uzun sürdü. Genç yaşlarda başladığım bir siyaset yolculuğuydu. AK Parti'nin kuruluşunda kurucu ilçe başkanlığı, meclis üyeliği ve daha sonrasında 16 yıl, 5 dönem milletvekilliği görevlerinde bulundum. Bakanlığım döneminde yargı teşkilatımızın kapasitesini güçlendirmenin gayretiyle çalışmanın onur ve gururunu yaşadık" dedi.

Yılmaz Tunç, "23 yıldan bu yana Türkiye, gerek fiziki kalkınma hamleleri, dünya çapındaki projeleriyle büyük bir gelişme ve ilerleme sağladı. Diğer yandan Türkiye demokratik kalkınmasını ihmal etmedi; vesayetçi yargı anlayışını tarihe gömmeyi milletimiz sayesinde başardık. Anayasamızda ve yasalarımızda yenileme ve reform çalışmalarıyla gerçekten sessiz devrim sayılan, özellikle Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması, hukuk devleti ilkesinin tahkim edilmesi anlamında çok önemli mesafeler aldık. Yargı teşkilatımız sürekli bir reform süreci içindeydi; adalete güveni en üst noktaya taşımak, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımak noktasında önemli ilerlemeler sağladık. İnanıyoruz ki Akın Gürlek Bakanımız buradaki çalışmaları daha ileriye taşıyacaktır" diye konuştu.