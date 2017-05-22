Akın Öztürk'e idam ipi fırlattılar
Sincan'daki tarihi dava öncesine bu görüntü damgasını vurdu
Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminde Fetullah Gülen'in 1 numaralı sanık olduğu ve darbeyi planladığı iddia edilen aralarında Akın Öztürk, Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli ile Ali Kalyoncu'nun da bulunduğu 38 kişilik sözde 'Yurttu Sulh Konseyi' üyeleri ile birlikte 221 sanık 'FETÖ Genelkurmay çatı davası' ile bugün ilk kez hakim karşısına çıkarılıyor.
Sanıklar, cezaevine getirilirken, ilk sırada Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk yer aldı. Bu sırada 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, sanıklara idam ipi ve ellerinde taşıdıkları dövizleri fırlattı.
Akın Öztürk ün de aralarında bulunduğu darbe davası sanıkları yürütülerek duruşma salonuna getirildi sanıkları cezaevi önünde protesto eden vatandaşlar urgan ve ellerindeki pankartları fırlattı idam isteriz sloganları attı