Akkuyu Nükleer Güç Santrali devreye alınıyor! Bakan Bayraktar tarih verdi

Bugün yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin kurulu gücünün yaklaşık yüzde 65'ini oluşturmakta olduğunu belirten Bayraktar, "Avrupa'da ilk 5 ülke arasında yer alıyor, dünya genelinde ise 11. sırada bulunuyoruz. Bu yılın sonunda güneş enerjisinin Türkiye'nin kurulu elektrik üretim kapasitesindeki en büyük kaynak haline gelmesini bekliyoruz. Aynı zamanda elektrifikasyon merkezli yeni bir enerji mimarisi üzerinde çalışıyoruz. Amacımız daha dayanıklı, daha esnek ve giderek daha fazla dijitalleşen bir enerji altyapısı oluşturmaktır. Doğal gaz enerji piyasalarımızın kritik bir bileşeni olmaya devam etmektedir. Boru hatları, yer altı depolama tesisleri, büyük yeniden gazlaştırma kapasiteleri ve komşularımızla önemli sayıda enterkoneksiyon gibi gaz altyapı projelerine büyük yatırımlar yaptık. Kapsamlı altyapı yatırımlarımız sayesinde Türkiye bugün boru gazından sıvılaştırılmış doğal gaza kadar uzanan oldukça çeşitlendirilmiş bir tedarik portföyüne ve dayanıklı bir doğal gaz piyasasına sahiptir. Yukarı yönlü yatırımlar da meyvelerini vermeye başlamıştır. Kendi doğal gaz üretimimiz istikrarlı şekilde artmaktadır. Umuyoruz ki bu yılın sonunda Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan yıllık 7,5 milyar metreküp üretim seviyesine ulaşacağız. Nükleer enerji de uzun vadeli enerji planlarımızın bir diğer stratejik ayağıdır. Bu yılın sonunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini devreye almayı hedefliyoruz. Bu, Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki, güçlü ikili iş birliğinin tüm bölge için nasıl stratejik değer oluşturabileceğinin dikkat çekici bir örneğidir" ifadelerini kullandı.