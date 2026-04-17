Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde bir aşama daha tamamlandı
Mersin’de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 2. Güç Ünitesi’nde inşaat süreci hız kesmeden devam ediyor. Reaktör binasının iç koruma kabuğuna ait 141 ton ağırlığındaki 6. katman, 4 saat süren titiz bir çalışmayla yerine yerleştirildi.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 2. Güç Ünitesi’nin reaktör binası iç koruma kabuğunun 6. katmanının kurulumu yapıldı. Yapının tasarım konumuna montajının yaklaşık 4 saat sürdüğü belirtildi.
Yaklaşık 40 uzmanın görev aldığı montaj çalışması planlandığı şekilde yapıldı. Paletli vinç bomuna sabitlenen özel taşıma kirişi, ayrı hidrolik silindirler aracılığıyla konum ayarı yapılarak yapının hassas şekilde konumlandırılmasını sağladı. Kurulumdan sonra 2. Güç Ünitesi’nin reaktör binasının yüksekliği 8,28 metre artarak 51,5 metreye ulaştı.
Altıncı katmanın kurulumu, Akkuyu NGS’nin 2. ve 3. Güç Üniteleri arasında yer alan özel bir montaj sahasında yapıldı. Yaklaşık 30 uzman, 3 ay boyunca 30 ayrı bloğu bir araya getirerek, 44 metre çapında ve 141 ton ağırlığında tek bir metal yapı oluşturdu.
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İç koruma kabuğunun bileşenlerinin montajı, yüksek hassasiyet ve ekiplerin koordineli çalışmasını gerektiriyor. Bu, birbirinden bağımsız elemanların teslimatı ve boşaltılmasından tasarım konumuna montajına ve ardından betonlanmasına kadar her aşamanın önemli olduğu karmaşık bir mühendislik operasyonudur. İkinci Güç Ünitesi’ndeki çalışmalar istikrarlı bir tempoda ilerliyor, sırada reaktör binası sızdırmazlık alanının iç koruma kabuğu kubbesiyle kapatılması var” dedi.