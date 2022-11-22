Akkuyu nükleer santralinde sona gelindi

Zoteeva, Rusya'daki Nükleer Enerji Fuarı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Akkuyu'da takvim planlandığı gibi işliyor." dedi. Akkuyu'daki güvenlik önlemlerine de değinen Zoteeva, tedbirler için ayrılan payın toplam maliyetin yüzde 40'ını oluşturduğunu vurguladı.