Akkuyu nükleer santralinde sona gelindi
Akkuyu NGS Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, santralde kullanılacak yakıtın imalatına başlandığını ve mayıs sonuna kadar Türkiye'ye getirileceğini ilk kez duyurdu.
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi artık son virajda.
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Akkuyu NGS Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, "Nükleer yakıtın depolanacağı tesis hazır hale getirilmiştir. Yakıtın imalatına başlanmıştır. Önümüzdeki sene mayıs ayının sonunda nükleer yakıtın ülkeye sokulması bekleniyor. Heyecanlandırıcı bir gelişmedir." diye konuştu.
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Zoteeva, Rusya'daki Nükleer Enerji Fuarı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Akkuyu'da takvim planlandığı gibi işliyor." dedi. Akkuyu'daki güvenlik önlemlerine de değinen Zoteeva, tedbirler için ayrılan payın toplam maliyetin yüzde 40'ını oluşturduğunu vurguladı.
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Kullanılacak kor tutucu sistemin detaylarını da paylaşan Zoteeva, sözlerini şöyle sürdürdü;
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