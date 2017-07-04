Akli dengesi olmayan kadını soyup linç ettiler
Zihinsel engelli bir kadın, kalabalık tarafından soyularak linç edildi.
Hindistan'ın Bengal eyaletinde akıllara durgunluk verecek insanlık dışı bir olay yaşandı. Zihinsel engelli 42 yaşındaki Otera Bibi isimli kadın bir çocuğu kaçırmak istediği iddiasıyla büyük bir kalabalık tarafından linç edildi. Polis kadını hastaneye yetiştirdiği sırada ise artık her şey için çok geçti.
Zihinsel engelli Otera Bibi Hindistan'ın batı Bengal bölgesinde bir köyde ailesiyle yaşıyordu. Ancak evden dolaşmak istediği için çıkan engelli kadın başına geleceklerden habersizdi.
Dilip Ghosh isimli bir adam Otera 'nın 10 yaşındaki kızını alıp götürmek istediği iddiasıyla kadını ağaç bir kulübede alıkoydu. Ardından kadın, büyük bir kalabalık tarafından korkunç bir işkenceye maruz kaldı.
Bir traktöre bağlanan kadının giysileri yırtılarak çıkarıldı. Ardından kadının saçı traş edildi. Zavallı kadın 3 saat boyunca sopa ve taşlarla acımasız kalabalık tarafından linç edildi.
Merhamet gösterilmedi. Çünkü 10 yaşındaki bir çocuğu kaçırmak istediği düşünülüyordu. Kadın suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da kimse onun ne dediğini anlamadı ve sorgulamadı. Kadının zihinsel yetersizliği umurlarında bile değildi.
Olanların ancak sonuna yetişen polis, kadını hemen hastaneye kaldırdı. Ancak aldığı yaralar yüzünden Otera Bibi kurtarılmadı.