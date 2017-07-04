Akli dengesi olmayan kadını soyup linç ettiler

Merhamet gösterilmedi. Çünkü 10 yaşındaki bir çocuğu kaçırmak istediği düşünülüyordu. Kadın suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da kimse onun ne dediğini anlamadı ve sorgulamadı. Kadının zihinsel yetersizliği umurlarında bile değildi.



Olanların ancak sonuna yetişen polis, kadını hemen hastaneye kaldırdı. Ancak aldığı yaralar yüzünden Otera Bibi kurtarılmadı.