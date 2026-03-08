''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu!

Site yöneticisi Hüseyin Ateş (78), yaşananların temelinde geçmişteki aidat borçlarına dayalı bir husumet olduğunu belirterek, "Kızın bir suçu yok, babası tarafından tembihlenerek bu eylemler yaptırılıyor. Defalarca mahkemeye gittik, sonuç alamadık," diyerek babanın kızı bir "araç" gibi kullandığını iddia etti. Binaya bir ay önce taşınan Zeynep Akil ise çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu belirterek şunları söyledi: "Karakola gidiyoruz, saatlerce bekliyoruz ancak 'raporu var' denilerek geri gönderiliyoruz. Bir kişinin rahatsızlığı, 86 milyonun huzur hakkını gasp etmemeli. Yetkililerin acil olarak bu duruma el koymasını ve can güvenliğimizi sağlamasını bekliyoruz."