''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu!
İzmir'in Buca ilçesinde bir apartman, iddialara göre akli dengesi yerinde olmayan M.D. isimli bir kadın ve onu yönlendirdiği öne sürülen babasının uygulamaları nedeniyle "açık hava hapishanesine" döndü. Yıllardır süren tacizler, komşuları canından bezdirmiş durumda.
İzmir'in Buca ilçesindeki bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, akli dengesi yerinde olmayan komşuları M.D.'nin sistematik tacizleriyle mücadele ediyor. Kapılara dışkı sürme, asansörlere çöp bırakma ve biber gazı sıkma gibi olaylarla çocukların bile sokağa çıkmaya korktuğu binada, mahalleli yıllardır süren mahkeme süreçlerinden sonuç alamadı. "İlla birinin ölmesi mi gerekiyor?" diyerek yetkililere seslenen apartman sakinleri isyan etti.
Apartman sakinlerinin anlattıkları, olayın vahametini gözler önüne seriyor. Kapılara dışkı sürülmesi, asansörlere çöp yığınları bırakılması ve apartman boşluğuna sıkılan biber gazı nedeniyle çocuklar ve yaşlılar evlerinden çıkmaya korkuyor. 18 yaşındaki gençlerin bile asansöre tek başına binmekten çekindiği binada, yöneticilik yapan sakinler de sık sık fiziksel ve sözlü saldırıya uğruyor.
Site yöneticisi Hüseyin Ateş (78), yaşananların temelinde geçmişteki aidat borçlarına dayalı bir husumet olduğunu belirterek, "Kızın bir suçu yok, babası tarafından tembihlenerek bu eylemler yaptırılıyor. Defalarca mahkemeye gittik, sonuç alamadık," diyerek babanın kızı bir "araç" gibi kullandığını iddia etti. Binaya bir ay önce taşınan Zeynep Akil ise çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu belirterek şunları söyledi: "Karakola gidiyoruz, saatlerce bekliyoruz ancak 'raporu var' denilerek geri gönderiliyoruz. Bir kişinin rahatsızlığı, 86 milyonun huzur hakkını gasp etmemeli. Yetkililerin acil olarak bu duruma el koymasını ve can güvenliğimizi sağlamasını bekliyoruz."
Apartman sakinlerinin defalarca yaptıkları şikayetlere ve açtıkları 8-9 ayrı mahkeme dosyasına rağmen, "ceza ehliyetinin bulunmaması" sebebiyle somut bir adım atılamaması, mahallelinin çaresizliğini artırıyor. Apartman sakinleri şimdi, yetkili makamlardan bir "sağlık tedbiri" veya babanın bu yönlendirmelerine son verecek yasal bir müdahale bekliyor.