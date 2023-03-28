AKM-Gar Kızılay metrosunda tüm imalatlar tamamlandı

Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan AKM-Gar-Kızılay metro hattının Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımının sağlanması açısından da son derece önemli olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip hattımızdaki ilk durak olan Gar İstasyonu aracılığıyla vatandaşlarımız; hızlı tren garına ulaşacak, yine aynı istasyon sayesinde Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu aracılığıyla da M1 hattına, yani Başkentray'a aktarma sağlanabilecek. Son istasyon Kızılay'dan Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metro hatlarına aktarma yapılması mümkün olacak. Ayrıca; söz konusu metrolarda çalıştırılmak üzere mevcut 108 adet araca ilave olarak 324 adet yeni nesil metro araç alım işi Bakanlığımız tarafından yapıldı. Böylece, hatlarda çalışan metro aracı sayısını 4 katına çıkardık. Mevcutta bulunan metro araçları depolama ve bakım merkezini de revize ederek, kapasitesini arttırdık. Çayyolu bölgesinde ilave yeni bir depolama ve bakım merkezi daha tesis ettik" dedi.