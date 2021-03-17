AKM'nin son durumu havadan ve içeriden görüntülendi
Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin yapımında son aşamaya gelinirken, AKM'deki son durum havadan ve içeriden görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan Taksim'deki AKM'nin yapımına hızla devam ediliyor. Kısa süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yüzde 86'sının tamamlandığı söylediği AKM'deki çalışmalarda ince işçilikler tüm hızıyla sürüyor.
KOLTUKLAR TAKILDI
Taksim Meydanı'ndan gözüken fin cephe yapımının yüzde 70'i tamamlanan AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmaları sürüyor.
805 kişilik bir tiyatro salonu ve kubbeli opera salonunda seyirci bölümünün zemin çalışmaları tamamlandı.
İki salona da koltuklar yerleştirilmeye başlandı. Tiyatro salonunda krem rengi koltuklar kullanılırken opera salonunda ise bordo renk tercih edildi. Salonların sahnelerinde ise hummalı çalışma devam ediyor.