AKM'nin son durumu havadan ve içeriden görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan Taksim'deki AKM'nin yapımına hızla devam ediliyor. Kısa süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yüzde 86'sının tamamlandığı söylediği AKM'deki çalışmalarda ince işçilikler tüm hızıyla sürüyor.