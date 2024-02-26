Akraba evliliğinin en çok yapıldığı iller belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait evlenme ve boşanma verilerini paylaştı.
TÜİK’in verilerine göre, 2023 yılında evlenen çiftlerin yaş grupları, eşlerin yaş farkları gibi detaylar da ortaya çıktı. Buna göre, evlenen çiftlerin yüzde 70,7’sinde erkeğin yaşı, kadının yaşından büyük.
Yüzde 17,5’inde kadının yaşı, erkeğin yaşından büyük. Yüzde 11,6’sında ise kadın ve erkeğin yaşları eşit. Ayrıca, evlenen kadınların yüzde 1,9’u, yani 10 bin 471’i 16-17 yaş grubunda.
Evlenen erkeklerin ise yüzde 0,1’i, yani 608’i 16-17 yaş grubunda. Evlenen kadınların yüzde 0,03’ü, yani 144’ü 75 ve üzeri yaş grubunda.
Evlenen erkeklerin ise yüzde 0,2’si, yani bin 28’i 75 ve üzeri yaş grubunda.
TEMMUZ AYI, EVLENMEK İÇİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN AY
TÜİK’in raporunda, evlenen çiftlerin en çok tercih ettikleri aylar da belirlendi. Buna göre, 2023 yılında en çok evlilik 74 bin 816 ile temmuz ayında gerçekleşti.