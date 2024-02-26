Akraba evliliğinin en çok yapıldığı iller belli oldu

Evlenen erkeklerin ise yüzde 0,2’si, yani bin 28’i 75 ve üzeri yaş grubunda.

TEMMUZ AYI, EVLENMEK İÇİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN AY

TÜİK’in raporunda, evlenen çiftlerin en çok tercih ettikleri aylar da belirlendi. Buna göre, 2023 yılında en çok evlilik 74 bin 816 ile temmuz ayında gerçekleşti.