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  3. 08 Şubat 2021 22:50

Akraba ziyaretinde mutant virüs kabusu

Eskişehir’de 3 aileden 17 kişinin yaşadıkları evlerde karantina uygulaması başlatıldı. Virüsün mutasyona uğrayan 'mutant virüs' olduğu ve İstanbul'dan ziyarete gelen bir akraba tarafından bulaştırıldığı iddia edildi.

Akraba ziyaretinde mutant virüs kabusu

Eskişehir’de, koronavirüs tespit edilen 9 kişi tedavi altına alınırken, temaslı oldukları belirlenen 3 aileden 17 kişinin yaşadıkları evlerde karantina uygulaması başlatıldı. 

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Akraba ziyaretinde mutant virüs kabusu

Virüsün mutasyona uğrayan 'mutant virüs' olduğu ve İstanbul'dan ziyarete gelen bir akraba tarafından bulaştırıldığı iddia edildi.

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Akraba ziyaretinde mutant virüs kabusu

Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde yaşayan ve birbirleriyle akraba olan 26 kişilik 3 aileyi, İstanbul’dan bir yakınları ziyarete geldi. 

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Akraba ziyaretinde mutant virüs kabusu

Ancak kısa süre sonra 3 aileden 9 kişinin Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. 9 kişi tedavi altına alındı. Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, 17 kişinin de temaslı olduğunu saptadı.

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