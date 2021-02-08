Akraba ziyaretinde mutant virüs kabusu
Eskişehir’de 3 aileden 17 kişinin yaşadıkları evlerde karantina uygulaması başlatıldı. Virüsün mutasyona uğrayan 'mutant virüs' olduğu ve İstanbul'dan ziyarete gelen bir akraba tarafından bulaştırıldığı iddia edildi.
Eskişehir’de, koronavirüs tespit edilen 9 kişi tedavi altına alınırken, temaslı oldukları belirlenen 3 aileden 17 kişinin yaşadıkları evlerde karantina uygulaması başlatıldı.
Virüsün mutasyona uğrayan 'mutant virüs' olduğu ve İstanbul'dan ziyarete gelen bir akraba tarafından bulaştırıldığı iddia edildi.
Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde yaşayan ve birbirleriyle akraba olan 26 kişilik 3 aileyi, İstanbul’dan bir yakınları ziyarete geldi.