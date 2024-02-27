Akrabalar arasında kanlı çatışma: 3 ölü, 2 yaralı var

Meydana gelen silahlı çatışmada 9 yaşındaki M.A., A.A.(39), ve T.A., K.A.ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çatışmanın çıktığı olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan K.A.yaralı halde olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan T.A., A.A.ve M.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi Samsat Devlet Hastanesi, Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanelerine sevk edildi.