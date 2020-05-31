Aksaray Malaklısı'na talep artıyor! Araba fiyatına satıyorlar
Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, ''Bu yıl talepler çok erken başladı. Elimizdeki yavru köpeklerin yüzde 95'i satıldı. Şimdi anne karnındaki malaklı köpeklerin doğumunu bekliyoruz" dedi.
Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, ''Bu yıl talepler çok erken başladı. Elimizdeki yavru köpeklerin yüzde 95'i satıldı. Şimdi anne karnındaki malaklı köpeklerin doğumunu bekliyoruz" dedi.
'Aksaray Malaklısı' olarak adlandırılan çoban köpeği, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafası, sarkık dudağıyla biliniyor. Aksaray bölgesinde, yöresel olarak sarkık olan dudağa 'malaklı' dendiği için bu köpekler 'Aksaray Malaklısı' olarak adlandırılıyor.
80 ila 120 kilo ağırlığında olan köpeklerin yerden omuz yüksekliği 90 santimetreye kadar ulaşıyor. İki ayağının üstünde durduğunda ise 1 metre 70 santimetreye kadar yükselen, iriliği ve sadakati nedeniyle koyun sürülerinin korunmasında tercih edilen Aksaray Malaklısı, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 'Anadolu'da bir 'Aslan' gördüm' şeklinde geçiyor. Bu nedenle bazı yörelerde 'Anadolu Aslanı' olarak da adlandırılabiliyor.
60 BİN LİRAYA KADAR SATILIYOR Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, köpeklerin 10 ila 60 bin TL arasında satıldığını belirtti. Yoğun bir talebin olduğunu, hatta yavrulamadan anne karnında olanlara bile sipariş aldıklarını ifade eden Tıpırdamaz, şunları söyledi: