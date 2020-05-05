Aksaray'da tarım işçileri sel ile boğuşuyor

''YARDIM BEKLİYORUZ''

Sel nedeniyle çadırlarının sular altında kaldığını anlatan işçilerden İmam Dorse, ''Çadırlarımıza su bastı. Çok mağdur durumdayız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çadırlarımızın her tarafı suyla doldu. Her gün yağıyor. Elimizden geldiği kadar küreklerle falan suları çıkartmaya çalışıyoruz. Ancak hala çok su var. Yaklaşık 350-400 kişi burada kalıyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. İçecek suyumuz dahi kalmadı. Çok mağdur durumdayız" dedi.