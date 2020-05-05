Aksaray'da tarım işçileri sel ile boğuşuyor
Kent merkezinde devam eden aşırı yağış nedeniyle çadırlarını su basan tarım işçileri, bu durumdan kurtulmak için yetkililerden yardım istedi.
Yoğun yağış sonucu oluşan sel ile birlikte Yeşiltepe beldesinde tarım işçilerinin aileleriyle barındıkları çadırlar sular altında kaldı.
Çadırdaki suları tahliye etmeye çalışan işçiler, etrafını toprakla kapatarak önlem almaya çalıştı.
''YARDIM BEKLİYORUZ''
Sel nedeniyle çadırlarının sular altında kaldığını anlatan işçilerden İmam Dorse, ''Çadırlarımıza su bastı. Çok mağdur durumdayız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çadırlarımızın her tarafı suyla doldu. Her gün yağıyor. Elimizden geldiği kadar küreklerle falan suları çıkartmaya çalışıyoruz. Ancak hala çok su var. Yaklaşık 350-400 kişi burada kalıyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. İçecek suyumuz dahi kalmadı. Çok mağdur durumdayız" dedi.