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  3. 05 Mayıs 2020 16:57

Aksaray'da tarım işçileri sel ile boğuşuyor

Kent merkezinde devam eden aşırı yağış nedeniyle çadırlarını su basan tarım işçileri, bu durumdan kurtulmak için yetkililerden yardım istedi.

Aksaray'da tarım işçileri sel ile boğuşuyor

Kent genelinde iki gündür aralıklarda devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

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Aksaray'da tarım işçileri sel ile boğuşuyor

Yoğun yağış sonucu oluşan sel ile birlikte Yeşiltepe beldesinde tarım işçilerinin aileleriyle barındıkları çadırlar sular altında kaldı.

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Aksaray'da tarım işçileri sel ile boğuşuyor

Çadırdaki suları tahliye etmeye çalışan işçiler, etrafını toprakla kapatarak önlem almaya çalıştı.

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Aksaray'da tarım işçileri sel ile boğuşuyor

''YARDIM BEKLİYORUZ''
Sel nedeniyle çadırlarının sular altında kaldığını anlatan işçilerden İmam Dorse, ''Çadırlarımıza su bastı. Çok mağdur durumdayız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çadırlarımızın her tarafı suyla doldu. Her gün yağıyor. Elimizden geldiği kadar küreklerle falan suları çıkartmaya çalışıyoruz. Ancak hala çok su var. Yaklaşık 350-400 kişi burada kalıyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. İçecek suyumuz dahi kalmadı. Çok mağdur durumdayız" dedi.

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