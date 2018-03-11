Akşemsettin Gemisi'ni karadan yürüttüler !
Bir turizm şirketine satılan Akşemsettin gemisi 100 tonlun vinç ve 20 kişilik ekiple karaya çıkarılarak yolculuk etti.
Bir turizm şirketine satılan Akşemsettin gemisi 100 tonluk bir vinç ve 20 kişilik ekibin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla karaya çıkarılarak 96 tekerlekli özel bir taşıma aracına yüklendi. Yollar trafiğe kapatıldı 10 saat sonra Gemlik Körfezi'ne ulaştı.
Bursa Deniz Otobüsleri AŞ'nin (BUDO), İznik Gölü'nde sefer yapan Akşemsettin Gemisi'ni satın alan turizm şirketi, söz konusu gemiyi 700 tonluk vinç yardımıyla karadan yürüttü. Gecenin ilk saatleriyle trafiğe kapatılan Akharem kavşağı ile Gölyaka Mahallesi arasındaki 20 kilometrelik yolu kullanılarak hareket ettirilen gemi, yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından Gemlik Körfezi'ne vardı. 2015 yılında dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından İznik Gölüne kazandırılan ve gölde gezi gemisi olarak 2 yıl hizmet veren Akşemsettin Gemisi, Altepeden görevi devralan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaşın kararıyla Marmariste hizmet veren bir turizm şirketine satıldı.
GEMİ İZNİK GÖLÜNDEN ÇIKARILDI
Satışı yapılan Akşemsettin Gemisi, Orhangazide Gölyaka sahilinde yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonunda İznik Gölü'nden çıkarılarak 96 tekerlekli özel bir araca yüklendi. 100 tonluk özel bir vinç ve yaklaşık 20 kişilik bir ekibin yaptığı çalışmalar sonrasında gemi önce Orhangazi sahilindeki iskeleden Gölyaka sahiline getirildi. Burada dalgıçlar tarafından gövdesinden kalın iki halatla bağlanan gemi daha sonra vinçle kaldırılarak özel araca yerleştirildi.