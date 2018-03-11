Akşemsettin Gemisi'ni karadan yürüttüler !

GEMİ İZNİK GÖLÜNDEN ÇIKARILDI



Satışı yapılan Akşemsettin Gemisi, Orhangazide Gölyaka sahilinde yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonunda İznik Gölü'nden çıkarılarak 96 tekerlekli özel bir araca yüklendi. 100 tonluk özel bir vinç ve yaklaşık 20 kişilik bir ekibin yaptığı çalışmalar sonrasında gemi önce Orhangazi sahilindeki iskeleden Gölyaka sahiline getirildi. Burada dalgıçlar tarafından gövdesinden kalın iki halatla bağlanan gemi daha sonra vinçle kaldırılarak özel araca yerleştirildi.