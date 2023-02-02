Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'in baba evine taziye ziyaretinde bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çankaya ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in baba evini ziyaret etti.
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Sinan Ateş'in aile bireyleriyle bir araya gelen Akşener'e, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu ve partililer eşlik etti.
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Yaklaşık 1 saat Sinan Ateş'in aile bireyleriyle görüşen Akşener, ziyaret bitiminde "Olayın takipçisi olacağım" dedi.
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