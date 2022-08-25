Akşener'in esnaf ziyaretinde gergin anlar

Meral Akşener “Eğer bugün karşınızda İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak size hitap edebiliyorsam, buradaki bu seçmenlere borçluyum. Milletvekilliğimin üzerine İçişleri Bakanı oldum. Sonra ilerleyen süreç ve karşınızdayım. Kanal İstanbul sebebiyle derdi olan bir beldedeyiz. Benim şahıs olarak da İYİ Parti Genel Başkanı olarak da üzerime düşen bir görev var; sizlerin söylediklerinizin peşinden gitmek ve sizin istediklerinizi yerine getirilmesini sağlamak" dedi. (DHA)