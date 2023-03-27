Aktris dizisinden ilk kareler! Pınar Deniz'in iddialı tarzı sosyal medyayı salladı
Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni dizisi Aktris'ten ilk kareler geldi. Rolü için imaj değiştiren Pınar Deniz'in pozları olay oldu.
Disney Plus'ta yayınlanacak olan gerilim-suç-mizah türündeki Aktris dizisi, başrol oyuncusu Pınar Deniz'in Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte rol aldığı ve Hakan Bonomo tarafından kaleme alınan senaryosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor ancak ilk kareleri izleyicilerle buluştu.
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Paylaşılan görüntülerde en çok dikkat çeken detay, kısa saçlı ve derin bacak yırtmaçlı pozlarıyla Pınar Deniz oldu.
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AKTRİS OYUNCULARI
Aktris’in başrollerinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu, oyuncu kadrosunda ise Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler rol alıyor.
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