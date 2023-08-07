Akvaryum Koyu'nda bu kez de ''saat sınırı'' getirildi

N.E.'ın faaliyetleri, izinsiz ve yasal olmadığı gerekçesiyle belediye tarafından durduruldu. Fakat N.E., bu kez de koya giriş-çıkışı sınırlandırdı. Saat 10.00 ile 19.00 arası giriş-çıkışın sağlandığı koyda, bir görevli vakit gelince bölgeye gelen turistleri uyarıyor. Duruma tepki gösteren tatilciler ile Bozcaada halkı ise jandarmaya şikayette bulundu.(DHA)