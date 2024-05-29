Alaaddin Keykubad'ın sarayı sular çekilince ortaya çıktı

"KUBADABAD'DAKİ SU ALTI ÇALIŞMALARI SÜRECEK"

Bu yıl kazı çalışmalarına haziran ayından başlayarak yıl sonuna kadar iklimin verdiği ölçüde devam edeceklerini anlatan Çeken, şöyle devam etti:

"Kubadabad'ın kazı çalışmalarını, bunca yıllık sürede kazılmayan, bilinmeyen ve bazı alanların keşfi ile sürdürmek istiyoruz. Kubadabad dediğimiz yer sadece kazı yaptığımız külliyenin alanıyla sınırlı değil. Dış çevresini oluşturan adalar ve banliyösü, çevredeki yapılar, bunlar üzerine araştırmalarımız olacak. Özellikle son yıllardaki çalışmalarımızda, göl ve çevresinde yapı ve binalarla karşılaştık. Üç yıldır Kubadabad'da su altı çalışmaları yapıyoruz. Bu yıl yine su altı çalışmaları sürecek. Özellikle saray külliyesinin batı kanadında kazılmamış olan bölümlerde çalışmalar yapmayı, sarayın 'Has Ahırı' olarak nitelendirdiğimiz yapıdan 'Büyük Saray' arasında kalan bölümü ortaya çıkarmayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda servis binaları, mutfak gibi sunum yapılan ve başka türden yapılaşmanın olduğu binaların çevresinde kazılar yapmayı planlıyoruz."