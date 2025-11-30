Alacak verecek kavgasında alacaklılar oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü
Şanlıurfa'da haraç istediği öne sürülen grup ile otel sahipleri arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. H.U.'ın İstanbul'da üniversite okuyan yeğeni İ.U.'ya verdiği parayı alamayan M.A. ve yakınlarının, amca H.U.'ın iş yeri ve oteline sürekli baskın düzenlediği iddia edildi.
M.A. ve yakınları iş yerinde bulunan H.U.'dan yeğenine ait borcu tahsil etmesini istedi.
Borçtan haberi olmadığını belirten H.U. ile M.A.'nın yakınları arasında başlayan tartışma kısa sürede demir çubuk ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İş yeri, cadde ve otel önünde devam eden kavgada taraflar, ellerine geçirdikleri malzemelerle birbirlerine saldırdı.
