Alacak verecek kavgasında alacaklılar oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. H.U.'ın İstanbul'da üniversite okuyan yeğeni İ.U.'ya verdiği parayı alamayan M.A. ve yakınlarının, amca H.U.'ın iş yeri ve oteline sürekli baskın düzenlediği iddia edildi.