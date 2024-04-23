Alacak verecek meselesini ölüm bile bitirmedi: Mezarını ateşe verdi

Olay, 20 Nisan tarihinde Ervah Kabristanlığında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 8 gün önce Aksaray’da çobanlar tarafından tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulunan A.K.'nin (40), polisin yaptığı incelemelerin ardından intihar ettiği belirlendi. İntihar ederek yaşamına son veren A.K.’ye ticaret yapmak amacıyla yaklaşık 400 bin lira borç veren A.Y., A.K.’nin ölmesi üzerine parasını alamayınca ödeme günü olan 20 Nisan tarihi akşam saatlerinde mezarı başına gitti.