Alacak verecek meselesini ölüm bile bitirmedi: Mezarını ateşe verdi
Aksaray'da yaşanan korkunç olayda 8 gün önce intihar ederek hayatına son veren bir kişinin mezarı alacaklısı olduğu öğrenilen bir şüpheli tarafından ateşe verildi.
Aksaray’da 8 gün önce tüfekle yaşamına son veren borçlusunun ödeme gününde mezarı başına giden alacaklı şahıs, mezarı kısmen açıp ateşe verirken, mezarı tamamen açmak üzereyken bekçi ve polis ekiplerince yakalandı. Tüm bu yaptıklarını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlayan şahsın konuşmaları ve yaptıkları tüyler ürpertti.
Olay, 20 Nisan tarihinde Ervah Kabristanlığında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 8 gün önce Aksaray’da çobanlar tarafından tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulunan A.K.'nin (40), polisin yaptığı incelemelerin ardından intihar ettiği belirlendi. İntihar ederek yaşamına son veren A.K.’ye ticaret yapmak amacıyla yaklaşık 400 bin lira borç veren A.Y., A.K.’nin ölmesi üzerine parasını alamayınca ödeme günü olan 20 Nisan tarihi akşam saatlerinde mezarı başına gitti.
Ervah Kabristanlığındaki A.K.’nin mezarı başında önce mezarla konuşmaya başlayan A.Y., bir süre sonra adeta çılgına dönerek ölen borçlusuna hakaretler edip küfürler yağdırdı.