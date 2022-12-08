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Alacak, verecek tartışmasında ortalık savaş alanına döndü

Hakkari'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Kent merkezine sıçrayan olay sonrası esnaf kepenk kapattı.

Alacak, verecek tartışmasında ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Olay öğleden sonra Kent Park yakınında meydana geldi. İddiaya göre, N.E. ile İ.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. 

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Alacak, verecek tartışmasında ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Kavgaya dönüşen tartışma sonucu İ.A. üzerinde taşıdığı tabancasıyla N.E.'ye ateş açarak ağır yaraladı. 

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Alacak, verecek tartışmasında ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

Kentte yankılanan silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.E. bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. 

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Alacak, verecek tartışmasında ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4

Polis hastane önünde yoğun güvenlik önlemleri alırken olayı duyan N.E.’nin yakınları hastane önüne akın etti.

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