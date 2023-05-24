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Alacaklısının evine ses bombası attı!

Adana'da parasını alamayan kişi, alacaklısının evine ses bombası atıp kaçtı.

Alacaklısının evine ses bombası attı! - Resim: 1

Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde, sokağa giren kişi, bir evin önüne ses bombası atıp, kaçtı. Mahalleli, durumu polise haber verdi. Güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti

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Alacaklısının evine ses bombası attı! - Resim: 2

. Parasını alamayan şüphelinin, alacaklısının evinin önüne ses bombası attığı belirlendi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. 

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Alacaklısının evine ses bombası attı! - Resim: 3

Ses bombasının atıldığı ve patladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Alacaklısının evine ses bombası attı! - Resim: 4
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