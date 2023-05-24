Alacaklısının evine ses bombası attı!
Adana'da parasını alamayan kişi, alacaklısının evine ses bombası atıp kaçtı.
Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde, sokağa giren kişi, bir evin önüne ses bombası atıp, kaçtı. Mahalleli, durumu polise haber verdi. Güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti
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. Parasını alamayan şüphelinin, alacaklısının evinin önüne ses bombası attığı belirlendi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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Ses bombasının atıldığı ve patladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
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