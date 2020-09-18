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  3. 18 Eylül 2020 14:07

Alanya'da yatakla uçarken uyudu!

Antalya'nın Alanya ilçesinde paraşüt pilotu Hasan Kaval bir ilke imza atarak, yüzlerce metre yüksekte adrenalin dolu anlar yaşadı. Erdal Anak

Alanya'da yatakla uçarken uyudu!

Paraşütüne bağladığı yatakla 800 metre yükseklikte bulunan Yassı Tepe mevkiinde uçuş yapan Kaval, gökyüzünde süzülürken uykuya daldı.

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Alanya'da yatakla uçarken uyudu!

Alanya'nın Tepe Mahallesi'ndeki Yassı Tepe mevkiinde yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli ve yabancı binlerce turist, her yıl adrenalin yaşıyor.

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Alanya'da yatakla uçarken uyudu!

Bölgedeki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Alanya'nın manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

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Alanya'da yatakla uçarken uyudu!

Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 800 metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

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