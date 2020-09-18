Alanya'da yatakla uçarken uyudu!
Antalya'nın Alanya ilçesinde paraşüt pilotu Hasan Kaval bir ilke imza atarak, yüzlerce metre yüksekte adrenalin dolu anlar yaşadı. Erdal Anak
Paraşütüne bağladığı yatakla 800 metre yükseklikte bulunan Yassı Tepe mevkiinde uçuş yapan Kaval, gökyüzünde süzülürken uykuya daldı.
Alanya'nın Tepe Mahallesi'ndeki Yassı Tepe mevkiinde yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli ve yabancı binlerce turist, her yıl adrenalin yaşıyor.
Bölgedeki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Alanya'nın manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.